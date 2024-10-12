Bilecik'te terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aranan bir kişinin kent merkezinde araçla seyir halinde olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından takip yapıldı.

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