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        Bilecik'te terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:21
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        Bilecik'te terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Aranan bir kişinin kent merkezinde araçla seyir halinde olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarından takip yapıldı.

        Asayiş ve trafik ekiplerinin koordineli, eş zamanlı operasyonuyla hükümlü yakalandı.

        "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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