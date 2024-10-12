Türkiye'yi gezen İzmirli "Örümcek Adam" Bileciklilerle buluştu

Yaklaşık 410 gündür yollarda olduğunu ifade eden Koç, "Tarihi yerleri anlatan, yöresel lezzetleri gösteren 'Türk Örümcek Adam' oldum. Esnafla sohbet ediyorum. Çocuklar zaten benim ince çizgim. Anaokullarına, huzurevlerine uğramaya çalışıyorum." dedi.

Salih Ayaz Koç, AA muhabirine, deprem bölgesinde "Örümcek Adam" kostümüyle çocuklarla bağ kurduğunu, daha fazla çocuğu tebessüm ettirmek için Türkiye'yi gezmeye karar verdiğini söyledi.

Bilecik'te Atatürk Parkı ile tarihi Şeyh Edebali Yerleşkesi'ni ziyaret eden, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Amatör Spor Haftası" etkinliğine katılan Koç, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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