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        Bilecik'te ceviz üretim alanı 4 yılda iki katına yaklaştı

        Bilecik'te, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin desteğiyle ceviz üretim alanı 4 yılda 30 bin dekardan 58 bin dekara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:04
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        Bilecik'te ceviz üretim alanı 4 yılda iki katına yaklaştı
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        Bilecik'te, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin desteğiyle ceviz üretim alanı 4 yılda 30 bin dekardan 58 bin dekara ulaştı.

        Gölpazarı başta olmak üzere Osmaneli ve Yenipazar ilçelerinde "Bilecik", "şebin", "chandler" ve "fernette" cinsleri yetiştirilen ürün, Gölpazarı ilçe merkezindeki Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından inşa edilen "Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisi"nde işlemden geçirilerek paketleniyor.

        Ağırlıklı olarak Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illere gönderilen ürünün yetiştiriciliğinin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valilik tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2020-2024 yıllarında çiftçilere 750 bin ceviz fidanı dağıtıldı. Bu sayede 30 bin dekar olan üretim alanı 4 senede yaklaşık iki katına çıktı.

        Gölpazarı ilçesi Karaahmetler köyünde ceviz hasadına katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, Bilecik'in bir tarım kenti olduğunu, bu anlamda Marmara Bölgesi'nde önemli yer edindiğini söyledi.

        İlde 82 ürünün yetiştirildiğini vurgulayan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

        "Şehrimizde 58 bin dekar alanda yılda 17 bin 800 ton ceviz üretimi yapıyoruz. Ekim alanına baktığımızda ülkemizde 6'ncı, rekolte anlamında ise 3'üncü sıradayız. Bu da hasattaki bereketi gösteriyor. Bir ağaçta, normalde kuru olarak elde edilen ceviz oranı Türkiye ortalamasında 12 kilogram. Şehrimizde ise bu rakam 22 kilogram civarında. Hatta 35 kilogram kuru verim aldığımız ağaçlarımız var."

        - Üretimde Türkiye birinciliği hedefleniyor

        Vali Aygöl, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin çiftçilerle çalışma yaptığını dile getirdi.

        Donanımlı personelle pek çok aşamada üreticinin yanında olduklarını belirten Aygöl, "İlaçlamayı birlikte yapıyor, hasadı birlikte hazırlıyorlar. Böyle bir çalışma yaparak bu sonucu alıyoruz. Arkadaşlarımızla görüşmemizde 3 yıllık bir planlama yaptığımızı, bu planlama sonucunda da önümüzdeki 3 sene içinde özellikle hasat açısından Türkiye birinciliğini hedeflediğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da son 4 yılda ceviz üretiminde büyük atılım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Bakım, beslenme ve teknik desteğin önemine dikkati çeken Yoldaş, "Teknik personelimizle sahadayız. Özellikle mühendis arkadaşlarımızın tamamını, her biri ayrı lokasyondan sorumlu olacak şekilde görevlendirdik. Personelimizi bilgilendirme ışığında, vatandaşlarımızın da gayretleriyle üretimimiz Türkiye'de 3'üncü sıraya yükseldi. 3 senede Türkiye birincisi olmayı hedefliyoruz. Sayın Bakan'ımız ile Sayın Vali'mize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Üreticilerden Arzu Akar ise 80 dekar arazide 12 yıldır ceviz yetiştirdiği bilgisini verdi.

        Verimden memnun olduğunu anlatan Akar, "İşçilerimizle ağaçları silkeliyoruz. 15 kişi çalışıyoruz. Günde yaklaşık 2 ton ceviz toplayıp makineye götürüyoruz. Daha sonra da kurumaya veriyoruz. Cevizimiz 'chandler' cinsi, kaliteli bir ceviz. Toprağımız da verimli. Bu cinsin tadı daha hafif. İnsanı yerken bıktırmıyor. Yedikçe yiyesin geliyor." değerlendirmesini yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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