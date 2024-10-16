Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te panelvanın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te panelvanın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ali Rıza Yakar (74) yönetimindeki 11 AV 743 plakalı panelvan, Reşadiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün eşi Safiye Yakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! İfadesi alındı serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! İfadesi alındı serbest!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı
        Bilecik'te 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı
        Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi
        Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi
        Pazaryeri'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        BŞEÜ'nün "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı
        BŞEÜ'nün "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı
        Bilecik'te "Çukurören Biberi Festivali" yapıldı
        Bilecik'te "Çukurören Biberi Festivali" yapıldı