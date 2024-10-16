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        Bilecik'te 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı

        Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:19
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        Bilecik'te 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı
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        Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı.

        "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, merkez ile Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli ve Söğüt ilçelerine bağlı köylerdeki çiftçilere verilen "caipira" cinsi fideler, yaklaşık 45 gün sonra hasat edilecek.

        Gölpazarı ilçesi Küçükyenice köyündeki dağıtıma katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, kentte ortalama 5 bin dekar alanda örtüaltı yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

        Vatandaş devlet işbirliğinin önemine işaret eden Vali Aygöl, şöyle konuştu:

        "Bilecik, bir tarım şehri. 82 ürün çeşitliliğine ulaşabilen nadir vilayetlerden biri. Müthiş bir iklimimiz var. Aynı anda 4 iklimi yaşayabilen stratejik, Marmara'nın kalbi konumundayız. Çiftçilerimizin dikimlerini yaptığı fidelerimizi sadece kendi şehrimizde değil çevre illerimizdeki sofralara da götürmek için uğraş içindeyiz."

        Aygöl, süreçte emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

        Küçükyenice Köyü Muhtarı Necmettin Güven de kentteki topraklardan yılda 2-3 kez verim alınabildiğini belirtti.

        Köylerinde ağırlıklı olarak çekirdeksiz karpuz ile marul yetiştirildiğini dile getiren Güven, "Fidelerin dağıtılmasından çok memnunuz. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Önceden burada seracılık yoktu. Köylerde gençler kalmadı. Kalan vatandaşlarımız imkanlar dahilinde, kendi becerileriyle bir şeyler yapmaya devam ediyorlar." dedi.

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