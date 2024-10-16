Bilecik'te üretilen raf ömrü uzun kestane kabağında hasat başladı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve yaklaşık 1 yıl raf ömrü bulunan kestane kabağında hasat dönemi başladı.

Her yıl nisanda ekilen ürün, yaz boyu olgunlaşmasının ardından ekim ayında tarlalardan toplanıyor.

Köyde 2006'da inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tarladan satıyor.

Hem barajın sağladığı sulama imkanı hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "bilinçli tarım" uygulamasıyla verimlilikte yüzde 80 artış sağlanan ürünün genellikle tatlısı yapılıyor.

Ekim alanının 50 dekardan 700 dekara çıktığını belirten Gezen, "Bu yıl kurak geçmesine rağmen 1200 ton rekolte bekliyoruz. Kabağımızı Türkiye'nin 40-50 vilayetine gönderiyoruz. Alıcılara cevap verecek kadar kabağımız mevcut. Önümüzdeki sene 1500 ton rekolte hedefliyoruz." dedi.

Uygun saklama koşullarında ürünün 2 seneye kadar dayanabildiğini vurgulayan Gezen, "Bal kabağı ince kabuklu olduğu için çok dayanmıyor. Kestane kabağının ise kabuğuyla eti arasında kestaneye benzer bir madde var. Bu madde hem raf ömrünü uzatıyor hem de lezzet veriyor. Sanki kestane yemiş gibi oluyorsunuz." diye konuştu.

Çiftçilikten büyük keyif aldığını ifade eden Şakar, "Kızıldamlar kabağı Türkiye'de bir numara. Toprak yapısı sayesinde kabak ağdalı ve kaliteli oluyor. Kabak her yerde yetişiyor ama buranın kabağının yerini hiçbiri tutmuyor. Bir kabak ortalama 15-20 kilogram geliyor. 25 kilogram gelen kabaklar bile var." ifadelerini kullandı.

Kestane kabağı yetiştiriciliğinin tecrübe gerektirdiğine değinen Şakar, "Ondan bu kabak lezzetli ve dayanıklı oluyor. Yaklaşık 80 ton ürün elde ettim. Kabakları keserken stres de atıyorum." değerlendirmesini yaptı.