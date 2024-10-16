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        Bilecik'te üretilen raf ömrü uzun kestane kabağında hasat başladı

        Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve yaklaşık 1 yıl raf ömrü bulunan kestane kabağında hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:42
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        Bilecik'te üretilen raf ömrü uzun kestane kabağında hasat başladı
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        Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve yaklaşık 1 yıl raf ömrü bulunan kestane kabağında hasat dönemi başladı.

        Her yıl nisanda ekilen ürün, yaz boyu olgunlaşmasının ardından ekim ayında tarlalardan toplanıyor.

        Köyde 2006'da inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tarladan satıyor.

        Hem barajın sağladığı sulama imkanı hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "bilinçli tarım" uygulamasıyla verimlilikte yüzde 80 artış sağlanan ürünün genellikle tatlısı yapılıyor.

        Kızıldamlar Muhtarı Metin Gezen, AA muhabirine, bölge sakinlerinin yaklaşık 20 yıldır kestane kabağı ürettiğini söyledi.

        Ekim alanının 50 dekardan 700 dekara çıktığını belirten Gezen, "Bu yıl kurak geçmesine rağmen 1200 ton rekolte bekliyoruz. Kabağımızı Türkiye'nin 40-50 vilayetine gönderiyoruz. Alıcılara cevap verecek kadar kabağımız mevcut. Önümüzdeki sene 1500 ton rekolte hedefliyoruz." dedi.

        - "Sanki kestane yemiş gibi oluyorsunuz"

        Gezen, mahsullerinin raf ömrüyle öne çıktığını, kalitesine güvendiklerini dile getirdi.

        Uygun saklama koşullarında ürünün 2 seneye kadar dayanabildiğini vurgulayan Gezen, "Bal kabağı ince kabuklu olduğu için çok dayanmıyor. Kestane kabağının ise kabuğuyla eti arasında kestaneye benzer bir madde var. Bu madde hem raf ömrünü uzatıyor hem de lezzet veriyor. Sanki kestane yemiş gibi oluyorsunuz." diye konuştu.

        Gezen, doğal ve düşük oranda gübre kullanımı sayesinde kabağın lezzetinin arttığını sözlerine ekledi.

        Üreticilerden Necmi Şakar da 50 dekar arazisinde 7 yıldır kestane kabağı yetiştirdiğini belirtti.

        Çiftçilikten büyük keyif aldığını ifade eden Şakar, "Kızıldamlar kabağı Türkiye'de bir numara. Toprak yapısı sayesinde kabak ağdalı ve kaliteli oluyor. Kabak her yerde yetişiyor ama buranın kabağının yerini hiçbiri tutmuyor. Bir kabak ortalama 15-20 kilogram geliyor. 25 kilogram gelen kabaklar bile var." ifadelerini kullandı.

        Kestane kabağı yetiştiriciliğinin tecrübe gerektirdiğine değinen Şakar, "Ondan bu kabak lezzetli ve dayanıklı oluyor. Yaklaşık 80 ton ürün elde ettim. Kabakları keserken stres de atıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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