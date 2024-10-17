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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:03
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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Merve Ç.K. idaresindeki 11 AAT 393 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde Polisevi istikametinden şehir merkezine doğru giderken Osmaneli yönüne seyreden Muhammet M'nin kullandığı 11 ABU 671 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet M. yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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