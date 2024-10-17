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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:52
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve asayiş ekipleri, acemi askerlerin yemin törenine gelen kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve yere cisim attığını tespit etti.

        Yere attığı bir miktar esrar ile birlikte yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik'te polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 'Vergi usul kanuna muhalefet'ten 3 yıl 9 ay ile 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlüler yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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