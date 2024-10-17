Bilecik'te asayiş

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve asayiş ekipleri, acemi askerlerin yemin törenine gelen kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve yere cisim attığını tespit etti.

Yere attığı bir miktar esrar ile birlikte yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

- Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı