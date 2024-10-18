Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te seyir halindeki araçta çıkan yangın esnafın müdahalesiyle söndürüldü

        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te seyir halindeki araçta çıkan yangın esnafın müdahalesiyle söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’te seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda seyreden Ali K. yönetimindeki 11 ABV 741 plakalı otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurup inerek çevredekilerden yardım istedi.

        Esnaf, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

        Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler

        Benzer Haberler

        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te üretilen raf ömrü uzun kestane kabağında hasat başladı
        Bilecik'te üretilen raf ömrü uzun kestane kabağında hasat başladı
        Bilecik'te 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı
        Bilecik'te 1 milyon 126 bin marul fidesi dağıtıldı
        Bilecik'te panelvanın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te panelvanın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi
        Bozüyük'te gümrük kaçağı 227 bin 460 adet makaron ele geçirildi