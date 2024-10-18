Bilecik'te seyir halindeki araçta çıkan yangın esnafın müdahalesiyle söndürüldü

Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda seyreden Ali K. yönetimindeki 11 ABV 741 plakalı otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurup inerek çevredekilerden yardım istedi.

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