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        Pazaryeri'nde kapalı iş yerlerinde sigara yasağı denetimi yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, ekipler tarafından kapalı iş yerlerindeki sigara yasağına ilişkin denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:33
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        Pazaryeri'nde kapalı iş yerlerinde sigara yasağı denetimi yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, ekipler tarafından kapalı iş yerlerindeki sigara yasağına ilişkin denetimler yapıldı.

        İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, esnafa ait dükkanlar ve kahvehanelerde tütün mamullerine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

        Esnafa yasaklar konusunda hatırlamada bulunan ekipler, 20 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

        İlçede denetimlerin süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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