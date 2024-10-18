Pazaryeri'nde kapalı iş yerlerinde sigara yasağı denetimi yapıldı

Esnafa yasaklar konusunda hatırlamada bulunan ekipler, 20 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, esnafa ait dükkanlar ve kahvehanelerde tütün mamullerine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

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