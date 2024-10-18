Gölpazarı'nda iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki katlı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki katlı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Kadir İşbilen, sabaha karşı bir evden yükselen dumanı gördü.
İşbilen'in kornaya basarak uyanmalarını sağladığı evin sakinleri Hüseyin ve Şadiye Tamsu, dışarı çıktı. Evin eklentisindeki ağılda bulunan 50 küçükbaş hayvan da tahliye edildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine köye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Sobadan sıçrayan kıvılcımın yol açtığı öğrenilen yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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