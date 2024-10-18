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        Bilecik'te askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:00
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        Bilecik'te askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı.

        İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir araç, İnhisar-Söğüt kara yolu Hamitabat köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Görevden dönen 6 jandarma personelinin yaralandığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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