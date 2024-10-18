Pazaryeri'nde Muhtarlar Günü kutlandı

Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Dereboğaz Mahalle Muhtarı Mustafa Kırda, Beşikli Mahalle Muhtarı Bayramı Keteci ve Dereköy Köyü Muhtarı Tuncay Çakır'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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