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        Bilecik'te çiğ köfte işletmeleri denetlendi

        Bilecik Belediyesi tarafından çiğ köfte işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:37
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        Bilecik'te çiğ köfte işletmeleri denetlendi
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        Bilecik Belediyesi tarafından çiğ köfte işletmeleri denetlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kentte çiğ köfte satan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildiği bildirildi.

        Açıklamada, genel temizlik başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve çalışanların çalışma şartlarına yönelik denetimlerde, işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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