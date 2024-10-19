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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:07
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 14, 93 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda, 5 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Biri "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay, diğeri "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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