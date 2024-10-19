Bilecik'te asayiş

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 14, 93 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 5 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.