Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Şüpheli T.D , F.B , M.Ş , E.T ve F.B'nin üzerinde yapılan aramada, hassas terazi, metanfetamin, esrar ve bonzai maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sorumluluk bölgesinde ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

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