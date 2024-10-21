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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:13
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Sorumluluk bölgesinde ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

        Şüpheli T.D , F.B , M.Ş , E.T ve F.B'nin üzerinde yapılan aramada, hassas terazi, metanfetamin, esrar ve bonzai maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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