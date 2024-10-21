Bilecik'te asayiş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalarda 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'kasten yaralama' ve 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Osmaneli ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Caddesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 3 gram uyuşturucu maddesi ve sigara şeklinde sarılmış esrar maddesi ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" suçlarından yasal işlem başlatıldı.