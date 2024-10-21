Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı.

        Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalarda 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'kasten yaralama' ve 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan hükümlüyü yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Osmaneli ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Caddesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda, 3 gram uyuşturucu maddesi ve sigara şeklinde sarılmış esrar maddesi ile sustalı bıçak ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
        Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Bilecik'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Osmaneli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Osmaneli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş