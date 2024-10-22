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        Bilecik'te tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:22
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        Bilecik'te tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ramazan G. (28) yönetimindeki 42 ABR 779 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde aynı yöne giden Kaan D'nin kullandığı 26 GB 225 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü Ramazan G, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kazalı araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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