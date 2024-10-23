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        Bilecik'te "2'nci Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "2'nci Cumhuriyet Halk Koşusu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:41
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        Bilecik'te "2'nci Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "2'nci Cumhuriyet Halk Koşusu" düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Söğüt Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanan, çocuklar, gençler ve yaşlılardan oluşan 350 kişilik grup, 2 kilometre koşarak Söğüt Hükümet Konağı önüne geldi.

        Koşuya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Talha Övet ile ilçe protokolü de katıldı.

        Kaymakam Tuncer, AA muhabirine, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılının kutlanacağını hatırlattı.

        Yarışın ilkini geçen sene hayata geçirdiklerini anlatan Tuncer, şunları kaydetti:

        "Geçen yılki rağbeti görünce 'Bunu gelenekselleştirelim.' dedik ve bu yıl da düzenlemeye karar verdik. Geçen sene 200 kişi katılmıştı, bu yıl 350 kişilik katılım söz konusu. 7'den 77'ye herkes katıldı. Bu işe amatör ruhla başladık, birtakım eksikliklerimiz olabilir. Etkinliği geleneksel hale getirip daha da profesyonelleşeceğiz."

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da etkinliğe yoğun ilgi olduğunu, her yaştan vatandaşın katılım sağladığını dile getirdi.

        Gelecek yıl daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak istediklerini belirten Durgut, "Aynı Cumhuriyet'imizin coşkusu gibi etkinliklerimizin de katlanarak büyüyeceğine inanıyorum. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun. Birlik beraberlik içinde nice 101 yıllara." dedi.

        Koşuya eşiyle Bilecik'ten katılan Bursa Masterler Atletizm Spor Kulübü üyesi 69 yaşındaki Selçuk Evirgen ise gençlere örnek olmayı amaçladığını kaydetti.

        Etkinliğin Söğüt'te gerçekleştirilmesinden gurur duyduğunu aktaran Evirgen, şunları ifade etti:

        "Bilecik'in doğası bu işler için uygun. Gençler kendilerini sağlıklı ve disiplinli hale getirebilir. Hem bedenleriyle hem de duygularıyla ilgili disiplinlerini sağlamalılar. Arkadaşınla beraber yarışa katılırsın, rakipsindir. Yarış bittikten sonra yine arkadaşsındır. Böylece hem rakip ve yarışmacı olmayı hem de dost olmayı öğrenirsin."

        Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Esmanur Gizem Mansız, yorulmasına rağmen organizasyondan büyük keyif aldığını, seneye de katılmak istediğini belirtti.

        Etkinlik, "yıldız kızlar", "yıldız erkekler", "genç kızlar", "genç erkekler", "büyük kadınlar", "büyük erkekler", "veteran kadınlar" ve "veteran erkekler" kategorilerinde derece girenlere madalya ve hediye çeklerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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