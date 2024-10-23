Bilecik'te "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların kente ilişkin talep ve önerileri dinlendi, sorunların çözüm yolları tartışıldı.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, muhtarların devlet ile millet arasında adeta köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Yerel yönetimlerdeki sorunların çözümünde muhtarların katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Aygöl, "Onların dile getirdiği sorunlar çözüm için öncelikli olarak ele alınacaktır." değerlendirmesini yaptı.