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        BŞEÜ'de özel gereksinimli çocuklara dair seminer düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde "Özel gereksinimli çocuğa sahip olmak ile çocuk ihmal ve istismarında adli süreç" konularının yer aldığı seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:09
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        BŞEÜ'de özel gereksinimli çocuklara dair seminer düzenlendi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde "Özel gereksinimli çocuğa sahip olmak ile çocuk ihmal ve istismarında adli süreç" konularının yer aldığı seminer gerçekleştirildi.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda, çocuk gelişimi alanının ele aldığı çalışma konularından birisi olan özel gereksinimli çocuklar konusunda Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Fatma Karademir, Müdür Yardımcısı Ayten Akbaş ve Rehber Öğretmen Cengizhan Arıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, özel gereksinimli çocuklara eğitsel açıdan yaklaşımın öneminin vurgulandığı kaydedildi.

        Ailelerin, özel gereksinimli bireyleri kabul süreçlerinin evrelerini oluşturan şok, reddetme, depresyon, karmaşa, suçluluk, kızgınlık, pazarlık, kabul ve uyum konularında katılımcıların bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ailelerin kabul aşamasına erişemediğinin, bazı ailelerin de ret aşamasında takıldığının ve sürekli olarak çocuklarının normale döneceği beklentisi içinde olduğu belirtildi.

        Çocuk ihmal ve istismarında adli süreçlere ilişkin bilgilendirmenin de yapıldığı etkinlikte, ihmal ve istismar türlerinde açıklandığı ifade edildi.

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