Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Cumhuriyetin 101. Yılı ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Cumhuriyetin 101. Yılı ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        İlçe stadından başlayan yürüyüş Pazaryesi Şehitliğine kadar devam etti.

        Şehitlikte İstiklal Marşı ve yapılan duanın ardından yürüyüş sona erdi.

        İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, AA muhabirine, "Dün menfur bir saldırıda melanet PKK terör örgütünün Ankara TUSAŞ'ta 5 vatandaşımızı şehit etmesinden sonra bu yürüyüşümüzü şehitlerimize ithafen yapmaya karar verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz."dedi.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet amiri Tahir Oğul, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Askeri ve Emniyet personelleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        BŞEÜ'de özel gereksinimli çocuklara dair seminer düzenlendi
        BŞEÜ'de özel gereksinimli çocuklara dair seminer düzenlendi
        Bilecik'te "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı
        Bilecik'te "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı
        Bilecik'te "2'nci Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı
        Bilecik'te "2'nci Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı
        Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen futbolcu yeniden...
        Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen futbolcu yeniden...