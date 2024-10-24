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        Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:09
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        Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayırköy beldesinde, aydınlatma alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaretinde konuşan Aygöl, üreten Türkiye'nin önüne hiçbir terör örgütünün geçemeyeceğini belirtti.

        Söz konusu saldırının yalnızca vatandaşların can güvenliğine değil aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne de yapıldığını vurgulayan Vali Aygöl, şunları bildirdi:

        "Terör örgütlerinin hiçbir saldırısı, bizleri hedeflerimizden alıkoyamayacaktır. Milletimiz birliğini ve beraberliğini koruyarak, her türlü tehdidin üstesinden gelecektir. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik ruhuyla son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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