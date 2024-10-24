Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına tepki gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayırköy beldesinde, aydınlatma alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaretinde konuşan Aygöl, üreten Türkiye'nin önüne hiçbir terör örgütünün geçemeyeceğini belirtti.

Söz konusu saldırının yalnızca vatandaşların can güvenliğine değil aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne de yapıldığını vurgulayan Vali Aygöl, şunları bildirdi: