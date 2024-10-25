Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, üniversite öğrencileriyle buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gaziler, üniversiteli geçlerle bir araya geldi.

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda, "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" kapsamında düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrenciler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ablası Zeynep Bakırkaya, gazi olan polis memuru Halil Er ile KKTC Milli Mücadele madalyası sahibi gaziler Bilal Özkan ve Fahri Karatay, öğrencilerle sohbet etti.