Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gaziler, üniversiteli geçlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, üniversite öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve gaziler, üniversiteli geçlerle bir araya geldi.

        Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda, "Vatan ve kahramanlık buluşmaları" kapsamında düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrenciler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Programda şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ablası Zeynep Bakırkaya, gazi olan polis memuru Halil Er ile KKTC Milli Mücadele madalyası sahibi gaziler Bilal Özkan ve Fahri Karatay, öğrencilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı

        Benzer Haberler

        Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı
        Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı
        Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki
        Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki
        Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        BŞEÜ'de özel gereksinimli çocuklara dair seminer düzenlendi
        BŞEÜ'de özel gereksinimli çocuklara dair seminer düzenlendi