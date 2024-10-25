Bilecik'te asayiş

Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Çalışmalarda şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25,23 gram uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ele geçirildi.

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