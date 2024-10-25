Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 16 elektronik sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

        - Şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu

        Bozüyük ilçesinde de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda bulunan dinlenme tesislerinde çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25,23 gram uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ele geçirildi.

        Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, üniversite öğrencileriyle buluştu
        Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı
        Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı
        Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki
        Bilecik Valisi Aygöl'den Ankara'daki terör saldırısına tepki
        Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı
        Bilecik'te cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla "Atatürk Köşesi" yapıldı