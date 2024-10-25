Bilecik'te asayiş
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 elektronik sigara ele geçirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 16 elektronik sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
- Şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu
Bozüyük ilçesinde de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda bulunan dinlenme tesislerinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25,23 gram uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ele geçirildi.
Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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