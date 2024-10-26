Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Yaşayan Şehir Müzesi yakınlarında da Mert Y, idaresindeki 11 ACC 692 plakalı motosiklet ile Şinasi B'nin kullandığı 11 AG 809 plakalı otomobil çarpıştı.

Arkadan gelen Ali Osman P, yönetimindeki 11 BC 333 plakalı otomobil de 34 GFV 083 plakalı otomobile vurdu. 34 GFV 083 plakalı otomobilin devrildiği kazada yaralanan sürücü Hakan E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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