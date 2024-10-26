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        Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:58
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        Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Hakan E, yönetimindeki 34 GFV 083 plakalı otomobil, Bilecik merkezden Pelitözü istikametine seyir halindeki Ramazan Ö, idaresindeki 11 AAV 174 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Arkadan gelen Ali Osman P, yönetimindeki 11 BC 333 plakalı otomobil de 34 GFV 083 plakalı otomobile vurdu. 34 GFV 083 plakalı otomobilin devrildiği kazada yaralanan sürücü Hakan E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Yaşayan Şehir Müzesi yakınlarında da Mert Y, idaresindeki 11 ACC 692 plakalı motosiklet ile Şinasi B'nin kullandığı 11 AG 809 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet kayarak park halindeki 54 AKB 769 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Y, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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