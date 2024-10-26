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        Bilecik'te şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:04
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        Bilecik'te şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda uygulama yaptı.

        Çalışmalarda, şüpheli hareketlerde bulunan yolcunun üzerinde yapılan aramalarda 10,91 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Çok sayıda suçtan kaydı bulunan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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