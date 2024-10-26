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        Bilecik'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:11
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        Bilecik'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Bilecik-Pazaryeri Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Z.D, idaresindeki 20 AAB 899 plakalı otomobile arkadan gelen M.T, yönetimindeki 18 AB 993 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada, 20 AAB 899 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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