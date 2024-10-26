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        Bilecik Valisi Aygöl, asfalt serim çalışmasını inceledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi ekiplerince merkeze bağlı Gökpınar köyünde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:57
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        Bilecik Valisi Aygöl, asfalt serim çalışmasını inceledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi ekiplerince merkeze bağlı Gökpınar köyünde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmasını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, köylülerle bir araya gelen Vali Aygöl, vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Bileciklilere hizmet götürmek için projelerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

        Vali Aygöl, "Ülkemizin kalkınmasının önüne engel koymak isteyenler bizleri asla yolumuzdan geri döndüremezler. Hainlere inat Türkiye Yüzyılı'nda üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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