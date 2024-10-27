Osmaneli'de yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar vermesi üzerine avcılar köylülere destek oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meyve bahçelerine ve ekili alanlara zarar veren domuz sayısının artması üzerine mağdur olan köy sakinleri merkez avcılar kulübünden destek istedi.

Osmaneli ilçesine Bağlı Soğcakpınar Köyünde yaban domuzları tarım arazilerine zarar vermeye başladı. İşin içinden çıkamayan köylüler, Köy Muhtarı Atasoy Uslu öncülüğünde ilçe merkezindeki Osmaneli Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübüne giderek destek istedi.

Kulüp başkanı Mustafa Avcı ile dernek üyeleri köye giderek arazide düzenledikleri sürek avında birçok yaban domuzunu etkisiz hale getirerek çiftçilere destek oldul. Sürek av sırasında Merkez avcılar kulüp üyelerinden usta Avcı Selahattin Koç (70) Domuzun saldırısına uğrayarak dizinden ve ayağından yaralandı.

Olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı avcı Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soğcakpınar Köyü Muhtarı Atasoy Uslu "Her yıl hızlıca artan domuz popülasyonu birçok arazimize ciddi zarar veriyor. Çiftçilerimizin geliri yok oluyor. Bu nedenle yaban domuzların temizlenmesi gerekiyor. Biz köy sakinleri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyorduk. Köyümüze gelerek bizlere destek veren Osmaneli Merkez Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Avcıya ve üyelerine verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sürek av sırasında domuzun saldırısına uğrayan usta avcı Selahattin Koç’a da geçmiş olsun diyorum ve acil şifalar diliyorum." diye konuştu.