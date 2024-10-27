Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 yaralı
Bilecik'te ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.
Bilecik’te ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Balahatun Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan H.O. idaresindeki 48 AS 055 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
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