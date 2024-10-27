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        Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 yaralı

        Bilecik'te ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:09
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        Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı, 1 yaralı
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        Bilecik’te ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Balahatun Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan H.O. idaresindeki 48 AS 055 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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