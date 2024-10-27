Bilecik'te 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü" için uçtu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Ata'ya Saygı Yamaç Paraşütü Uçuşu" gerçekleştirildi.

Valilik ve Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi işbirliğiyle, Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda düzenlenen organizasyonda Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ankara, İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli'nden gelen 101 sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü nedeniyle paraşütleriyle uçarak Türk bayrağı açtı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, Türk bayrağını Bilecik semalarında dalgalandırmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Geçen çarşamba Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini anımsatan Vali Aygöl, şunları bildirdi:

"Bu olayı milletimizin önünde yeniden lanetliyoruz. Yine diyoruz ki; hainlere inat yükselmeye, memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizimle olan, Cumhuriyetimize, Ata'sına sahip çıkan bütün sporcularımıza şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Türk Hava Kurumu Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar da güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.