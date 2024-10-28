Bilecik'te çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Nazifpaşa köyünde meydana gelen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Nazifpaşa köyünde meydana gelen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde Nezihi K. ve Eşref Burak K'ye ait evde yaktıkları şömine ateşinin tam söndürülmemesinden kaynaklı tahtaları tutuşturmasıyla yangın meydana çıktı.
Çevredekilerin yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın söndürülürken, tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
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