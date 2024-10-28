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        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 29 Ekim mesajı

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:30
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        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 29 Ekim mesajı
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        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Eldemir, mesajında, 29 Ekim 1923'ün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlık ve özgürlük sembolü olarak tarih sahnesine çıktığı gün olduğunu ifade etti.

        Büyük Türk milletinin azim ve kararlılığı, bağımsızlığa inancı ve cumhuriyete bağlılığı sayesinde bugünlere ulaşıldığını vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

        "Bugün, bizlere emanet edilen cumhuriyeti korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin en önemli görevidir. Her 29 Ekim’de olduğu gibi, bu yıl da cumhuriyete sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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