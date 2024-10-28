Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Tören sonunda Kaymakam Kahraman, tüm katılanların bayramını kutlayarak teşekkür etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, ilçe ve köy muhtarları, Şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk sunumu ve tebriklerin kabulü ile kutlandı.

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