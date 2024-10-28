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        Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk sunumu ve tebriklerin kabulü ile kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:09
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        Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çelenk sunumu ve tebriklerin kabulü ile kutlandı.

        Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Tören, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, ilçe ve köy muhtarları, Şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Tören sonunda Kaymakam Kahraman, tüm katılanların bayramını kutlayarak teşekkür etti.

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