Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam motosikletin çarpması sonucu öldü

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü E.U. ise Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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