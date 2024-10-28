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        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam motosikletin çarpması sonucu öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:51 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:58
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        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam motosikletin çarpması sonucu öldü
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü.

        Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, Bilecik istikametine seyir halinde olan E.U'nun (17) kullandığı 11 ACC 196 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.C'ye (75) çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü E.U. ise Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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