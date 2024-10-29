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        Bilecik'te apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:00
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        Bilecik'te apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te, 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın teras katında şömineden çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Şevket Kurt durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 katlı bina olması nedeniyle yangın yerinde kontrol amaçlı ambulans hazır bekletildi.

        Yangın nedeniyle apartman boşaltılırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak şerit çekti. İtfaiye merdiveniyle teras katına ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Yangında maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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