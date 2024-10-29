CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanı Subaşı'dan 29 Ekim mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, her yıl büyük bir coşku içerisinde kutlanılan ve bu yılda 101. yıldönümünü kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nı her zamankinden farklı, ulusça hüzünlü, yaslı ve buruk kutladıklarını ifade etti.

Türk ulusunun tabiat ve adetlerine en iyi bilen ve bu konuda en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olacağını ön gören Atatürk'ün, cumhuriyetin ilanıyla, ulusun kötüye giden yazgısını tersine çevirdiğini aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Türkiye, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik bir cumhuriyettir. Ulusal birliğimize ve bütünlüğümüze yönelik, içten ve dıştan gelen saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm değerleriyle sonsuza dek yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, cumhuriyetin çok yönlü kazanımlarının, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, üretken ve çağın gerektirdiği beceri ve bilgilerle donatılmış, demokrasiden ödün vermeyen, sağlam değer yargılarını benimseyen bireyler, toplumsal gelişmenin öncüsü olacaktır. "