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        Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerinden Kaymakam Ünal'a ziyaret

        Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Anaokulunun minik öğrencileri, okul müdürü ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:14
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        Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerinden Kaymakam Ünal'a ziyaret
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        Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Anaokulunun minik öğrencileri, okul müdürü ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.

        Osmaneli Anaokulu Müdürü Süheyla Gül Korkut ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Kaymakam Yüksel Ünal’ı Makamında ziyaret eden minik öğrenciler ziyaret sırasında kendi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla el emekleri ile yaptıkları Türk Bayrağını teslim etti.

        Kaymakam Ünal, öğrencilerin anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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