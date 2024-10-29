Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı.

Törenler Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Kapalı Spor Salonu Çim Sahası'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.