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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:35
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı.

        Törenler Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Kapalı Spor Salonu Çim Sahası'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Yılmaz ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, koro dinletisi, spor ve drama gösterileri sunuldu.

        Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve "Cumhuriyet Kupası" turnuvalarında dereceye giren sporculara ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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