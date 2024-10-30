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        Bilecik'te fırında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, ekmek yapımında kullanılan fırında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:31
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        Bilecik'te fırında çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te, ekmek yapımında kullanılan fırında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Necmiye köyünde, Berkay Ünsal'a ait evin yanında bulunan fırında yufka yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğinde bulunan eve sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürülen yangından kaynaklı maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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