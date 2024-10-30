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        Bilecik'te şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:37
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        Bilecik'te şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Bozüyük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, durdurulan araçta yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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