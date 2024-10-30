Bilecik'te şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Bozüyük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda, durdurulan araçta yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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