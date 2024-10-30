Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Evden ekiplerce alınarak tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ile elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

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