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        Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Tekelioğlu, gazetecilerle buluştu

        Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:03
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        Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Tekelioğlu, gazetecilerle buluştu
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        Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) binasındaki toplantıda Tekelioğlu ile merkezde görevli personeller, gazetecilere kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi vererek merkezi gezdirdi.

        Ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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