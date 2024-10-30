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        Bilecik'te "Mobil Kanser Tarama Aracı" 3 yılda 26 hayat kurtardı

        Bilecik'te 3 senedir hizmet veren "Mobil Kanser Tarama Aracı"na başvuran 26 kişinin kanser teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:28
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        Bilecik'te "Mobil Kanser Tarama Aracı" 3 yılda 26 hayat kurtardı
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        Bilecik'te 3 senedir hizmet veren "Mobil Kanser Tarama Aracı"na başvuran 26 kişinin kanser teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi, ilçeler, fabrikalar, köyler ile pazar yerlerinde faaliyet gösteren aracın Ekim 2021'den bu yana 271 noktaya uğradığı, araçtan 11 bin 289 kişinin faydalandığı belirtildi.

        Bu süre zarfında 6 bin 117 kadına mamografi çekimi, 1701 kadına HPV/DNA testi ile 541 kişiye gaitada gizli kan testi uygulandığına değinilen açıklamada, söz konusu testlerin ardından 436 kişinin ileri tetkik için sağlık kurumlarına sevk edildiği, bunların 26'sına kanser teşhisi konulduğu ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktardı.

        Erken teşhisin önemine dikkati çeken Damkacı, "Lütfen taramalarınızı ihmal etmeyin. Sağlığınız bizim için her şeyden önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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