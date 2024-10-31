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        Pazaryeri Belediyesi ile METAK İşbirliği Protokolü

        –Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanlığı ile Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:19
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        Pazaryeri Belediyesi ile METAK İşbirliği Protokolü
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        –Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanlığı ile Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler toplumun afet bilincini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler gönüllü ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilecek arama kurtarma tatbikatları, çevre koruma ve doğa sevgisini aşılamak adına çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu tür eğitimlerin ve işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

        Eğitimlerin toplumda farkındalık yaratacağını ve olası afet durumlarında hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

        Bu tür işbirliklerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek daha etkili çözümler üretebileceğini gösterdiğini belirtti.

        Protokol kapsamında, Pazaryeri Belediyesi ile birlikte afetler, arama kurtarma, doğa ve çevre temalı çeşitli eğitimler, faaliyetler ve uygulamalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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