Pazaryeri Belediyesi ile METAK İşbirliği Protokolü

–Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanlığı ile Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler toplumun afet bilincini artırmak amacıyla düzenlenecek eğitimler gönüllü ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilecek arama kurtarma tatbikatları, çevre koruma ve doğa sevgisini aşılamak adına çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu tür eğitimlerin ve işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.