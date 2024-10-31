Bilecik'te devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü Gürol G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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