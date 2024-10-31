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        Bilecik'te devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde kum yüklü çekicinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:19
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        Bilecik'te devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde kum yüklü çekicinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Gürol G. yönetimindeki 11 TH 372 plakalı kum yüklü çekici, Hamitabat köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü Gürol G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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