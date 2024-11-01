Bilecik'te kan bağışı kampanyası başlatıldı

Bilecik'te Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesi önünde hazırlanan kan verme noktasına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulunuyor. Gerekli belgeleri dolduran vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan veriyor.

Şube Başkanı Murat Ateş, AA muhabirine, Kızılay Haftası boyunca çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve okullarda bilgilendirme faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Amaçlarının, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak, Kızılay'ın hizmetlerini ve gönüllülük fırsatlarını tanıtmak olduğunu aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Kampanyamıza vatandaşlarımız destek veriyor. Günlük 35-40 kişi kan bağışında bulunuyor. Kampanya olduğu günlerde bu sayımız artıyor. Burada toplanan kanlar Eskişehir Bölge Kan Merkezine gönderiliyor. Orada gerekli ayrıştırmalar yapılarak, hastanelerin ve hastaların taleplerine göre dağıtımı yapılıyor. Sadece kan değil, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim ve hijyen setleri veriyoruz. Vatandaşlarımızın destek ve bağışlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurabiliyoruz."

Yaklaşık 30 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan 53 yaşındaki Bahri Sevinç de "3 ayda bir kan bağışında bulunuyorum. Çok mutlu oluyorum, insanlara faydam oluyor. Hastaneye gidip, kan ihtiyacı olan insanları duyuyoruz. Herkes kan bağışında bulunsa kan sıkıntısı olmaz. Verdiğimiz bir kan 3 kişiye hayat oluyor. Yarın biz de ihtiyaç duyabiliriz. Onu böyle düşünmeliyiz." diye konuştu.