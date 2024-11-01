Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Künceğiz köyünde, Şaban Yüksel'e ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilecik'te, ağılda çıkan yangın hasara neden oldu.

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