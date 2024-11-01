Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te, ağılda çıkan yangın hasara neden oldu.
Bilecik'te, ağılda çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Künceğiz köyünde, Şaban Yüksel'e ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında, 200 balya saman ve 50 ot balyası zarar görürken, ağıl kullanılamaz hale geldi.
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