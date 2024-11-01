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        Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, ağılda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:25
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        Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te, ağılda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Merkeze bağlı Künceğiz köyünde, Şaban Yüksel'e ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında, 200 balya saman ve 50 ot balyası zarar görürken, ağıl kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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