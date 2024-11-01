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        Bilecik'te trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:48
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        Bilecik'te trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy mevkiinde şarampole devrilmiş halde bir aracın olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Araçta 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, cesetlerin N.Ö. ile 3 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İ.U'ya ait olduğunu belirledi.

        Yaklaşık 1-2 günlük olduğu değerlendirilen N.Ö. ile İ.U'nun cesetleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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