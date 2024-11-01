Bilecik'te trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu

Yaklaşık 1-2 günlük olduğu değerlendirilen N.Ö. ile İ.U'nun cesetleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Araçta 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, cesetlerin N.Ö. ile 3 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İ.U'ya ait olduğunu belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy mevkiinde şarampole devrilmiş halde bir aracın olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

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